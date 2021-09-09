BIST 1.434
DOLAR 8,47
EURO 10,03
ALTIN 486,88
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Erdoğan ile İtalyan lider telefonla görüştü

Erdoğan ile İtalyan lider telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmede iki ülke arasında ve AB ile ilişkiler konuları ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi ile görüşmesinde NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Draghi'nin talebiyle gerçekleşen görüşmede Türkiye- İtalya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

2021 yılının ilk 7 ayındaki ikili ticaret hacminin 13 milyar dolara yaklaşarak salgın öncesindeki seviyeye geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ivmeyi hızlandırdıkları takdirde 30 milyar dolarlık hedefi kolayca yakalayabileceklerini dile getirdi.

İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ve üyelik sürecine yönelik ilkesel desteğini güçlü şekilde devam ettireceklerine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an önce ön koşulsuz olarak başlanmasının herkesin çıkarına olduğunu,  18 Mart Mutabakatı'nın da bütüncül bir şekilde güncellenmesinde zaruret bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle sahada yeni bir durum oluştuğunu, insani yardımların ulaştırılması noktasında Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi takdirde zaten üst seviyelere ulaşmış olan göç baskının daha da artacağını ifade etti.

Libya'da seçimlerin zamanında yapılmasını desteklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın talebi üzerine ve ikili anlaşmalar temelinde meşru güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağladıklarını vurguladı.

Görüşmede, İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dönem Başkanlığını İtalya'nın yaptığı G-20'nin ekim ayında Roma'da gerçekleştirilecek liderler zirvesine davet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eda Erdem Dündar voleybolda tarihe geçti
Eda Erdem Dündar voleybolda tarihe geçti
Sergen Yalçın'dan evlilik açıklaması
Sergen Yalçın'dan evlilik açıklaması
Ankara'da düzensiz göçmen operasyonu
Ankara'da düzensiz göçmen operasyonu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'i toplantıya çağırdı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'i toplantıya çağırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullarda tedbirleri güncelleyeceğiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okullarda tedbirleri güncelleyeceğiz
Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic İstanbul'a geldi
Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 8 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Konya'da bıçaklı hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak