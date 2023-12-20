Emre Belözoğlu kendisine 'provokatör' diyen Halil Umut Meler'e yanıt verdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından uğradığı saldırıdan teknik direktör Emre Belözoğlu'nu sorumlu tuttu. "Provokatör" olmakla itham edilen Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim. Başkanımız (Faruk Koca) kimsenin lafıyla iş yapacak birisi değildir" dedi. Kulüp yetkilisi Hüseyin Aytekin ise Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını ifade etti.

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Ankaragücü - Rizespor maçında sarı lacivertli kulübün o dönemki başkanı Faruk Koca ve yanındakilerin yumruklu, tekmeli saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, olaylardan başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu sorumlu tuttu.

Meler'in "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi." iddialarıyla ilgili Emre Belözoğlu ve MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin'den açıklama geldi.

Belözoğlu: Başkanımız (Faruk Koca) kimsenin lafıyla iş yapacak birisi değildir

Belözoğlu, "Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim. Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Başkanımız (Faruk Koca) kimsenin lafıyla iş yapacak birisi değildir." ifadelerini kullandı.

Yardımcı hakem: Ben şahidim...

Emre Belözoğlu kendisine yönelik suçlamaya ilişkin Haber Global'e de konuştu. Belözoğlu "Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana ‘Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti." dedi.

Aytekin: Emre Belözoğlu ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılıyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ise , yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonunun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, "Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kuruluna itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Aytekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir."

Öte yandan maç sonu Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'in yanına giderek sarıldığı anlar ve ikilinin arasında geçen konuşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.