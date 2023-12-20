Artan kur sağlık sektörünü etkiledi! Eczanelerde ilaç stoku kalmadı.. Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi Eczaneleri de zor durumda bıraktı. Hızla artan döviz kuru karşısında yükselen ilaç fiyatları depolarda yetersiz seviyeye indi. İlaç tedarikinde ciddi aksamaların meydana gelmesine yol açtı

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Eczanelerde ilaç sıkıntısı, son yüzde 25'lik zam sonrası artan Euro kurunun etkisiyle ortaya çıktı. Depolardan eczanelere ilaç tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan, zamlı fiyatların zaten zor durumda olan eczaneleri daha da zor durumda bıraktığını belirtti. “Son 10 yılın en zorlu dönemini yaşıyoruz" diyen Saydan, “Eczanelerimizin ilaç stokları neredeyse sıfıra indi. 25 Aralık'ta karar yayınlanıp hemen uygulanabilirdi. Bu süreçte alınan kararın sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz. Eğer tarihler daha yakın olsaydı, ne biz ne de vatandaşlarımız böyle bir sıkıntı yaşamazdık” dedi.

Saydan, nöbetçi eczacıların özellikle zor durumda kaldığını ve pek çok hastanın ilaçlarını bulamadığını vurgulayarak, “Nöbetlerimiz çok zor geçiyor çünkü ecza depoları gerekli ilaçları nöbetçi eczanelere ulaştıramıyor. Nöbetler, gece boyunca farklı hastalıklar için ilaç talepleriyle geçer. Bu nedenle gece saat 24'e kadar elimizde olmayan ilaçları temin etmeye çalışıyoruz. Depolar, ilaçları göndermediği için nöbet tutan meslektaşlarımız hastalara ‘ilaç yok’ demek zorunda kalıyor” diye açıkladı.

TEİS'e üye eczacıların "25 Aralık'a kadar nasıl idare edeceğiz?" sorusuyla karşılaştığını ifade eden Saydan, sözlerini “Ancak asıl önemli olan, tükenen ilaçlarımızın 25 Aralık'tan sonra da eczanelerimize gelip gelmeyeceği. 1 Euro yaklaşık 32 TL. Oysa ilaç fiyatları belirlenirken kullanılan Euro kuru 17,5 TL... Bu farklılık, ilaçların erişilebilirliğini oldukça zorlaştırıyor. Sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme acilen geçilmeli” şeklinde tamamladı.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan da ecza depolarından ilaç temininin zorlaştığını belirterek, “Özellikle yetişkinlerde antibiyotikler, göz damlaları, migren ilaçları, gut, tansiyon ve kanser ilaçları ile organ nakli için kullanılan ilaçlarda sorunlar yaşıyoruz” dedi.