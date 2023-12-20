Uyuşturucuyu hava kompresörüne gizlemişler!

Konya'da zehir tacirleri ve sokak satıcılarıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, durdurulan kamyonetin kasasında bulunan hava kompresörünün içerisinde beze sarılı halde 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi.

Abone ol

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirleri ve sokak satıcılarıyla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede merkez Meram ilçesinde şüpheli bir kamyoneti durduran narkotik ekipleri, araçta yaptıkları aramada kasada bulunan hava kompresörü dikkat çekti.

Kesilerek açılan hava kompresörünün içerisinde bir beze sarılmış vaziyette 6 parça halinde 6 kilo 102 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan miktar Konya’da yakalanmış en yüksek metamfetamin olarak kayıtlara geçti. Hava kompresörünün içine uyuşturucunun zulalanıp yanmaması için su dökülmesi ve kompresöre tekrar kaynak yapılması dikkat çekti.

Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesinde durdurulan bir otomobilin içerisinde ise, 203 gram skunk ve 3 parça halinde 204 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.