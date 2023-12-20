BIST 7.668
DOLAR 29,12
EURO 31,94
ALTIN 1.912,33
HABER /  GÜNCEL

İnegöllü muhtar evinin bahçesinde ölü bulundu

İnegöllü muhtar evinin bahçesinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal mahalle muhtarı evinin bahçesinde ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kırsal Fevziye Mahallesi muhtarı Şuayip Memiş gece saat 02.00 sıralarında ailesi tarafından evinin bahçesinde ölü olarak bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri Memiş'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Savcılık incelemesinin ardından Memiş'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
"5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" iddiaları! Darphane'den açıklama geldi
"5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" iddiaları! Darphane'den açıklama geldi
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay: Bana ne derlerse desinler!
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay: Bana ne derlerse desinler!
Yurt dışı üretici enflasyonu kasımda yüzde 59,15 oldu
Yurt dışı üretici enflasyonu kasımda yüzde 59,15 oldu
DSÖ, Kovid-19'un alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi
DSÖ, Kovid-19'un alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi
İstanbul'da Arnavutköy'e terk edilen köpekler korku salıyor!
İstanbul'da Arnavutköy'e terk edilen köpekler korku salıyor!
Pazar tezgahlarında yerini alan mantarlara vatandaşların da ilgisi arttı
Pazar tezgahlarında yerini alan mantarlara vatandaşların da ilgisi arttı
Hakem Halil Umut Meler saldırı sonrası ilk kez konuştu: Saldırıyı Emre Belözoğlu planladı
Hakem Halil Umut Meler saldırı sonrası ilk kez konuştu: Saldırıyı Emre Belözoğlu planladı
İsrail, 74 günde 52 bin 600 konutu yerle bir etti!
İsrail, 74 günde 52 bin 600 konutu yerle bir etti!
Tekirdağ’da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Tekirdağ’da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Samsun'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı! 50 kişiye ceza yazıldı
Samsun'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı! 50 kişiye ceza yazıldı
Sokak hayvanları için tam zamanlı ısıtıcılar devreye girdi
Sokak hayvanları için tam zamanlı ısıtıcılar devreye girdi
Elazığ’da nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ’da nesli tehlike altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi