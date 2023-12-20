Onsla birlikte gram altın da fırladı! 1900 lirayı aştı, çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yükseliş hız kesmeden devam ediyor. 2024 yılı için uzmanlar ne diyor? Altının 2023 yılını değer kazancı ile bitirmesi bekleniyor.

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Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 1911 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 1909 liradan tamamladı.

Çeyrek ve gram altın fiyatı

Altının gramı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 200, cumhuriyet altını 13 bin 50 lira seviyesinde bulunuluyor.

Altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 2 bin 42 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmesinin altın talebini desteklediğini söyledi.

2024 yılı uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılı için gram altın tahminini açıkladı. "Gram altın 1950 - 1958 lira aralığında. Gram altın TL'de 1940 - 1970 lira aralığını takip ediyor olacağım." diyen Memiş şunları kaydetti:

"2000 lira altındaki rakamsal değerler kalıcı olmayacak. 1950 - 2000 lira aralığında yılı tamamlayabiliriz. Yılın ilk çeyreğinde 2150, devamında 2250 lira, yılın ortalarında 2500 lira, yılın üçüncü çeyreğinde 2700 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Radarımızdaki uzun vadeli seviye 2700 lira seviyesi. Bu tarafta da sürpriz yok."