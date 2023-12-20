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Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

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Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

Bu geceden itibaren hava sıcaklıkları sert düşecek, meteoroloji duyurdu. Kar, fırtına ve sağanak yurdu esir alacak. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı zaman zaman etkili olacak. Meteoroloji riskli illeri duyurdu. İşte haritalı 5 günlük hava durumu raporu

Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Çarşamba günü hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Son tahminlere gör birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte illere göre 5 günlük hava durumu tahmini...

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Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Son verilere göre; birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

Öğle saatlerinden itibaren Muğla, Aydın il geneli, İzmir ve Balıkesir'in batısı ile Çanakkale'nin güney ilçelerinin aralıklı sağanak ve gökğürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

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