Kar, fırtına, sağanak! 3'ü birleşti geliyor o illeri fena vuracak! Meteoroloji nokta atışı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde perşembe gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Son verilere göre; birçok ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.