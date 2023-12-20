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Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Otomobil sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı!

Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Otomobil sürücüsü 2,44 promil alkollü çıktı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücülerinin ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsünün 2,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri araç sürücüleri ve araç sahiplerine toplam 28 bin 634 TL para cezası uyguladı.

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Kaza; Çağlayan Mahallesi'nde 7517 Sokak'ta meydana geldi. Tolga Y.’nin (15) kullandığı 07 LVA 89 plakalı motosiklet aynı istikamette gitmekte olan Mehmet K.’nin kullandığı 07 LMG 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilin olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobili 7503 Sokak'ta lastikleri patlamış olarak buldu. Yapılan alkol muayenesinde otomobil sürücüsünün 2,44 promil alkollü olduğu, her iki araç sürücüsünün de sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Sürücülere ceza yağdı

Kazanın ardından alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, alkollü olarak araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 28 bin 634 TL para cezası uygulandı.

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