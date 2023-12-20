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'Komünist Başkan' Maçoğlu, Tunceli dışında aday olabileceği 3 ili açıkladı

'Komünist Başkan' Maçoğlu, Tunceli dışında aday olabileceği 3 ili açıkladı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli dışında İstanbul, İzmir ve Aydın’ın ilçelerinde kazanma ihtimalleri üzerinde durduklarını açıkladı.

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'Komünist Başkan' olarak bilinen Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TELE1 canlı yayınına konuk oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart yerel seçiminde nereden aday gösterilebileceği sorusunu yanıtladı.

Maçoğlu, Dersim Belediye Başkanlığı’nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Aydın’da bazı ilçe belediyeleri konusunda araştırmalar yapıldığını, araştırma sonuçları ve ittifak yaptıkları siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri ile yapılacak görüşmelerin ardından nereden aday olacağına karar verileceğini söyledi.

Gazeteci Ferit Demir, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batı illerinden bir ilçeden aday gösterileceğini öne sürmüştü. 

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