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Soba borusundan çıkan yangın korkuttu

Soba borusundan çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ta soba borusundan çıkan yangın korkuttu.

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Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Ömer Tarla Sokak üzerinde yaşandı. Menşure G.'ye ait üç katlı evden çıkan dumanları fark eden komşuları önce durumu aile sakinlerine haber vererek dışarı çıkmalarını sağladı. Ardından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken yangından etkilenen olmadı. Yangının soba borusundan çıktığı öğrenilirken evde maddi hasar meydana geldi.

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