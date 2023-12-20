Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’nun Cide ilçesinde M.K., Y.E.T. ve E.Ç. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araç, şüphe üzerine jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada 265 gram esrar, 13 bin 220 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Jandarma ekiplerince M.K., Y.E.T. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.