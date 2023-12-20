Halil Umut Meler: Bana saldırıyı Emre Belözoğlu planladı ve provoke etti
ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca tarafından saha ortasında yumruklanıp yere düştükten sonra da tekmelenen hakem Halil Umut Meler, günler sonra o saldırıyla ilgili Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı. Meler, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti" dedi.
Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler, skandal olay ve sonrasında yaşananlarla ilgili Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu suçladı. Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuşan Meler, saldırıyı Emre Belözoğlu'nun planlayıp provoke ettiğini belirterek, "Bu psikoloji ile Süper Kupa maçını yönetemem" dedi. İşte o röportajdan bazı önemli kesitler...
Maç bitti, düdüğü çaldın, o andan itibaren ne oldu?
- Aslında bunu en baştan anlatmak lazım. Normal, çok da güzel bir maç oldu. Kora kor bir mücadele vardı. Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu, oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı. Tribünlerden yana da çok büyük sıkıntılar oluşmadı. Ama şimdi hep düşünüyorum. Ekstra bir durum 90+6’da bir gol oldu. Sadece 1-0’ken 1-1 bitti. Sonuçta paylaşılan bir puan oldu. Oyunculardan herhangi bir protesto yoktu. Çünkü yedikleri gol öncesi tartışmalı pozisyon da olmadı son dakika. Normaldi.
- Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu.
- Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi.