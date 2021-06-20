BIST 1.391
DOLAR 8,74
EURO 10,37
ALTIN 495,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Elazığ'da cami avlusunda 2 çocuk babasının cesedi bulundu

Elazığ'da cami avlusunda 2 çocuk babasının cesedi bulundu

ELAZIĞ'da bir caminin avlusunda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polis tarafından yapılan incelemede cesedi bulunun kişinin 23 yaşında ve 2 çocuk babası T.Ş. olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan Rüstempaşa Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avluda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğunu tespit etti.

Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İflas edince ortadan kayboldu! Antalya'da 2 yıldır kayıp eski turizmci tanınmaz halde bulundu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'kripto para' uyarısı
Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu! Eşref Hamamcıoğlu son sandıkta kaybetti
Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden’ın köpeği Champ öldü
Meteoroloji'den önemli uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın
EURO 2020 F Grubu karıştı! Almanya- Portekiz maç sonucu: 4-2
Gaziantep'te iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı
Yorumlar