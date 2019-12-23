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Elazığ'da bir kişi hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu

ELAZIĞ’da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri, şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Vatandaşlardan biri, C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü.

Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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