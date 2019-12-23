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Adana'da bir şahıs yanında oturan kadını ağzından bıçakladı

ADANA'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaralayan şüpheli, olayı gören vatandaşlarca darp edildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ADANA merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, iddiaya göre; Murat Kaya, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobil hareket halindeyken yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladı.

Daha sonra aracı yol kenarına park ederek kadını bıçaklamaya ve darp etmeye devam eden sürücü Kaya'ya vatandaşlar müdahale etti.

Kaya, çevreden geçen vatandaşlarca araçtan indirilerek darp edildi.

Yaralanan Kaya ve Akıllı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, aracı kullanan Neslihan Akıllı'nın çığlık atmaya başladığını, bunun üzerine aracın başına toplanan vatandaşların kadının bıçaklanmış olduğunu görmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Murat Kaya'yı darp etmeye başladığını anlattı.

Olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise Akıllı'nın kullandığı aracın yol ortasında aniden durduğu, vatandaşların aracın başına koşuştuğu ve Sapmaz'ı aracın içinden çıkararak darp ettiği görülüyor.

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