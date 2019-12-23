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Eklenme Tarihi:
23.12.2019 23:31
60 saniyede bugün (23 Aralık 2019)
Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
Anadolu Ajansı
0
23 Aralık 2019 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...
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