El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i yakalayan polise kurşun yağmuru

Meksika’nın Culiacan kentinde El Chapo’nun oğullarından Ovidio Guzman Lopez’i gözaltına alan ekipte olduğu bildirilen ve yetkililer tarafından adı açıklanmayan polis, bir otoparkta içinde bulunduğu aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü.

Görüntülerde koyu renkli bir aracın polisin aracına yaklaştığı ve en az 2 tetikçinin araçtan dışarı çıkıp, polisin içinde bulunduğu araca ateş açtığı görülüyor.

Yetkililer, saniyeler içinde gerçekleşen olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını açıkladı.

Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo’nun oğlu 17 Ekim’de Culiacan’da gözaltına alınmış, şehirde güvenlik güçleri ile kartel arasında çatışmalar başlamıştı. Çatışmaların şiddetlenmesinden sonra Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, şehrin güvenliğini sağlamak için El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman Lopez’i serbest bırakmıştı.