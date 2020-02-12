POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Havaist için zam sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam tarifesine bir yenisi daha eklenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin UKOME kararıyla maliyetlerdeki artış nedeniyle toplu ulaşım fiyatlarına yaptığı zam yürürlüğe girdi.

YÜZDE 35 ZAM
Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapılırken Adalar ulaşımında ise artış miktarı yüzde 100'e vardı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Marmaray da UKOME'nin kararı uyarınca fiyat düzenlemesine gitti.

"TALEBİ DEĞERLENDİRİRİZ"
Bugün basın mensuplarıyla gündeme dair bir toplantı yapan Ekrem İmamoğlu'na, "Havaist de zam istiyor" sorusu yönetildi.

İmamoğlu da, "Süreçle ilgili bilgim yok. Bakarız, inceleriz talebini değerlendiririz" cevabını verdi.

Havaist fiyatları;

Avrupa Yakası'ndan İstanbul Havalimanı'na en düşük 18 lira

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