E-devlet üzerinden kontrol edin! Tüm vatandaşlar bunu yapmak zorunda

Yeni yasal düzenleme kapıda... Artık sadece şirketler değil, tüm vatandaşlar elektronik tebligat adresi almakla yükümlü olacak. Resmi bildirimlerin dijital adrese düşeceği bu yeni sistemde, adresini aktif etmeyenler hak kaybı yaşama riskiyle karşı karşıya kalabilir. İşte detaylar...

TÜM VATANDAŞLARIN ALMASI ZORUNLU OLACAK

Milyonlarca vatandaşı ve hukuk dünyasını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yolda. Teklif yasalaştığında, dava açmak veya bir icraya cevap vermek isteyen herkesin sisteme kayıtlı bir e-tebligat adresi bulunması gerekecek. Adres bildirimi yapılmayan işlemlerin geçersiz sayılabileceği bu yeni dönemde, dijital imza ve UETS kullanımı hayati önem taşıyacak.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle kamu ve özel sektörde oluşan ve binlerce tonu bulan kağıt tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, elektronik tebligat sisteminin yaygınlaşması sayesinde kamunun yıllık yaklaşık 30 milyar liralık tasarruf sağlamasını öngörüyor.

Elektronik tebligat uygulamasının kapsamı genişletilerek tüm kamu görevlilerini de içine alacak şekilde yaygınlaştırılması planlanıyor. Aynı zamanda sistemin, vatandaşlar açısından daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan e-Tebligat sistemi sayesinde 2019 yılından bu yana 189 bin 324 ağacın kesilmesi önlenirken, 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağlandı. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 12,4 milyon kişi elektronik tebligat sistemini aktif olarak kullandı.

Bugüne kadar toplam 51,7 milyon e-tebligat gönderilirken, sistem üzerinden iletilen elektronik belge sayısı 247 milyona ulaştı.