TSK'dan ihraç edilmişti! Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret

TSK'dan ihraç edilmişti! Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen eski teğmen Ebru Eroğlu'nun açtığı geri dönüş davası Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme eylemin, 'TSK'nın itibarına zarar verdiği ve kamuoyunda güven sarsıcı etki yarattığı' değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'den ihraç kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davası reddedildi.

Mahkeme "Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği silahlı kuvvetlerden ayırma
kararı doğrudur" dedi. Mahkemenin kararında Teğmen Eroğlu'nun törenden önce kaldırılan andın okunması için amirlerine 4 kez başvurduğu ve reddedildiği kaydedildi.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

Motorine devasa zam geliyor litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin de zamlanacak
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde İzzet Yıldızhan da gözaltında
İran'dan 48 saat misillemesi! Telefonlarınızı şarj edin su depolayın!
Netanyahu'ya tutuklama kararı veren yargıç kara listeye alınmış
Türkiye’nin Gri Liste riski ortadan kalktı
Erdoğan'ın bayram dönüşü mesaisi yoğun, yeni yol haritası belirlenecek
Dolar ve Euro haftaya böyle başladı
İran Hürmüz kararını verdi! Şartları sağlayan gemiler geçebilecek
ABD'nin İran'la ilgili 2 planı ortaya çıktı! Biri Hürmüz'ü açmak diğeri...
Mısır’da hasar gören kalp Türkiye’de şifa buldu
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor
Bir ülkede akaryakıt satışına kısıtlama getirildi