TSK'dan ihraç edilmişti! Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen eski teğmen Ebru Eroğlu'nun açtığı geri dönüş davası Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme eylemin, 'TSK'nın itibarına zarar verdiği ve kamuoyunda güven sarsıcı etki yarattığı' değerlendirmesinde bulundu.

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında TSK'den ihraç kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davası reddedildi.

Mahkeme "Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği silahlı kuvvetlerden ayırma

kararı doğrudur" dedi. Mahkemenin kararında Teğmen Eroğlu'nun törenden önce kaldırılan andın okunması için amirlerine 4 kez başvurduğu ve reddedildiği kaydedildi.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi. Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.