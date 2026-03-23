BIST 13.048
DOLAR 44,33
EURO 51,21
ALTIN 6.094,91
HABER /  EKONOMİ

Türkiye’nin Gri Liste riski ortadan kalktı

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yürütülen 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme sürecinde son aşamaya gelindi. MASAK Eski Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin mevzuat ve uygulama alanındaki hamlelerinin meyvelerini topladığını belirterek, Haziran ayındaki genel kurul öncesi "gri liste" ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Abone ol

FATF’ın Türkiye üzerindeki merceği, 5. Tur değerlendirmeleriyle son raporlama safhasına geçti. 2024 yılının Şubat ayında gri listeden başarıyla çıkan Türkiye, geride bıraktığımız Kasım ayında gerçekleştirilen yerinde incelemelerin ardından Haziran ayında yapılacak nihai oylamaya odaklandı. Konuya ilişkin Ekonomi gazetesine değerlendirmelerde bulunan MASAK Eski Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin kapasite artışının uluslararası standartlarla tam uyumlu bir tablo çizdiğini ifade etti.

YERİNDE İNCELEME SÜRECİ TAMAMLANDI

Ekonomim'in haberine göre, geçtiğimiz Kasım ayında Türkiye’ye gelen FATF heyeti; MASAK, Adalet Bakanlığı, BDDK ve SPK gibi kamu kurumlarının yanı sıra bankacılık, kripto varlıklar ve sigortacılık gibi özel sektör temsilcileriyle de kapsamlı mülakatlar gerçekleştirdi.

Osman Dereli, bu temasların ardından hazırlanacak olan "Etkililik Değerlendirme Raporu"nun Türkiye’nin sadece kağıt üzerinde değil, sahada da suç gelirleriyle mücadele kapasitesini tescilleyeceğini belirtti. Dereli, "İlk izlenimler oldukça olumlu. Önemli bir yapısal eksiklik tespit edilmediği sürece Türkiye’nin yeniden gri liste riskiyle karşılaşması beklenmiyor," dedi.

MEVZUATTAN UYGULAMAYA: TÜRKİYE’NİN "UYUM" KARNESİ

Türkiye, dördüncü tur değerlendirme sürecinde teknik ve uygulama alanındaki zayıflıklar nedeniyle "Artırılmış İzleme Listesi"ne (Gri Liste) alınmıştı. Ancak o günden bu yana kaydedilen ilerleme, istatistiklere de yansıdı:

40 teknik tavsiyenin tamamında "uyumsuz" alan kalmadı. 14 tavsiyede tam uyumlu, 25 tavsiyede ise büyük ölçüde uyumlu seviyesine ulaşıldı.

MASAK’ın yetkileri genişletilirken, adliyelerde suç gelirlerini aklama masaları kuruldu ve mal varlığı dondurma mekanizmaları etkinleştirildi.

FATF artık sadece yasaların varlığına değil, bu yasaların ne kadar sürdürülebilir bir etkinlikte uygulandığına bakıyor. Türkiye’nin mali istihbarat üretim kapasitesindeki artış bu noktada kilit rol oynuyor.

