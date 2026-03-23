Netanyahu'ya tutuklama kararı veren yargıç kara listeye alınmış

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran heyetin başkanı Fransız yargıç Gouyou kara listeye alındı. Kartları iptal edildi, "suçlu gibi muamele görüyorum" dedi.

Abone ol

Uluslararası Ceza Mahkemesi bünyesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran heyete başkanlık eden Fransız yargıç Nicolas Gouyou, ABD tarafından yaptırım listesine alınması nedeniyle temel günlük işlemlerini gerçekleştiremediğini ve dijital dünyadan dışlandığını açıkladı.

21 Kasım 2024 tarihinde Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’deki savaş suçları iddialarıyla tutuklama emri veren Gouyou, Fransa'daki ödeme sistemlerinin çoğunun Amerikan kontrolünde olması sebebiyle banka kartlarını kullanamadığını, Amazon’dan sipariş veremediğini ve Airbnb veya Booking.com gibi platformlar üzerinden işlem yapamadığını söyledi.

Yaşadığı durumu "30 yıl geriye, dijital öncesi dünyaya bir zaman makinesiyle dönmek" olarak tanımlayan Gouyou, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemi boyunca yaptırım listesinde kalacağına inandığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptırımların kaldırılması talebiyle ABD makamlarına yedi mektup yazdığı ancak Washington’dan henüz olumlu bir yanıt alınamadığı bildirilirken, yargıç Gouyou, yargıçların, savcıların ve avukatların cezalandırılma korkusuyla hareket etmesinin demokrasiyi sona erdireceği uyarısında bulundu. Fransız yargıç, bu kurumların adaleti yerine getirmek yerine sadece korkuyla hareket etmelerinin toplumsal sonuçlarına dikkat çekti.

Söz konusu yaptırımlar, UCM’nin Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi’nde işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle çıkardığı kararların ardından gelirken, İsrail’in saldırılarında 71 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve sivil altyapının %90'ının tahrip edildiği vurgulandı. Ekim 2025'teki ateşkese rağmen Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre saldırıların ve can kayıplarının sürdüğü bir ortamda Gouyou, bağımsız yargının işlevini yitirmesinin risklerine işaret etti. Elysee kaynakları ise Fransa'nın konuyu diplomasi yoluyla takip etmeye devam ettiğini ancak Washington’ın tutumundan üzüntü duyduklarını belirtti.