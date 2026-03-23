İran'dan 48 saat misillemesi! Telefonlarınızı şarj edin su depolayın!

İran'dan 48 saat misillemesi! Telefonlarınızı şarj edin su depolayın!

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağını duyurdu. Trump'ın tehdidi sonrasında İran yönetimi körfez ülkelerindeki halka 'telefonlarınızı şarj edin su depolayın' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu. İran'dan bu duyuruya misilleme tehdidi geldi. İran Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Biz de İsrail'deki tesisleri vururuz

İran'ın elektrik santrallerine saldırılması durumunda misilleme olarak İsrail'in elektrik santralleri ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, ayrıca Amerikalıların bölgede ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapılarının da hedef alınacağı ifade edildi.

Trump 48 saat vermişti

Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Telefonlarınızı şarj edin

Trump'ın tehdidi üzerine İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani de, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Trump’ın "İran’ın elektrik santrallerini hedef alacakları" yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin Trump’ı baskı altına aldığını öne süren İsfahani, İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka "48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin" mesajını iletti.

