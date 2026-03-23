İstanbul'da kan donduran olay! Binadan kaçarken gören komşular ihbar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da kan donduran olay! Binadan kaçarken gören komşular ihbar etti

İSTANBUL Fatih'te yangın çıkan bir dairede kadın cesedi bulundu. Kadının eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. 29 yaşındaki Semanur'un bir çocuk annesi olduğu belirtildi.

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, dairede yapılan kontrolde hareketsiz bir kişi bulundu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Semanur Algül'ün (29) hayatını kaybettiği belirlendi. Algül'ün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bina sakinlerinin yangının ardından Algül'ün eşinin evden hızla kaçtığını belirtmesi üzerine, polis ekipleri harekete geçti.Yapılan çalışmalar sonucu ekipler, H.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bir çocuk annesi olan Aygül'ün bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sonrası çıkacak raporun ardından Aygül'ün kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi. Şüpheli H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İsrail uçuşlara kısıtlama getirdi
İsrail uçuşlara kısıtlama getirdi
İran'dan, Trump'ın 'İran'ı haritandan silme' açıklamasına tepki
İran'dan, Trump'ın 'İran'ı haritandan silme' açıklamasına tepki
NATO ülkeleri Hürmüz için birleşiyor! 'Rica ediyorum' diyerek açıkladılar
NATO ülkeleri Hürmüz için birleşiyor! 'Rica ediyorum' diyerek açıkladılar
Victor Osimhen Türkiye'den kulüp satın alıyor!
Victor Osimhen Türkiye'den kulüp satın alıyor!
Valilik duyurdu: Bir ilimizde okullar tatil edildi
Valilik duyurdu: Bir ilimizde okullar tatil edildi
Hamas Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Hamas Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Erzurum'da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
Hürmüz geriliminde kritik 48 saat uyarısı: Telefonlarınızı şarj edin...
Hürmüz geriliminde kritik 48 saat uyarısı: Telefonlarınızı şarj edin...
İspanya’dan Orta Doğu gerilimine uyarı! Hürmüz Boğazı çağrısı
İspanya’dan Orta Doğu gerilimine uyarı! Hürmüz Boğazı çağrısı
İngiltere Lig Kupası Manchester City’nin
İngiltere Lig Kupası Manchester City’nin
Bayram dönüşü Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk
Bayram dönüşü Anadolu Otoyolu’nda yoğunluk
Hakan Fidan’dan yoğun telefon diplomasisi
Hakan Fidan’dan yoğun telefon diplomasisi