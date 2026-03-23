Victor Osimhen Türkiye'den kulüp satın alıyor!

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u satın almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, futbolculuğun yanı sıra kulüp patronu olmak için de girişimlere başladı. 

OSİMHEN, İSTANBULSPOR'U SATIN ALMAK İSTİYOR

Afrik-Foot'ta yer alan habere göre Victor Osimhen, Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u satın almak istiyor. 

Haberde Nijeryalı golcünün asıl amacının kulüp patronu olmaktan ziyade ülkesindeki genç yetenklerin gelişimine katkı sağlamak olduğu belirtildi. 

NİJERYA VE TÜRKİYE ARASINDA KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

27 yaşındaki forvet, ilk olarak ülkesinde bir futbol akademisi kuracak. Keşfedilecek olan yıldız adayları, Nijerya'da erken yaşta belli bir futbol eğitiminden geçirilecek. 

Öte yandan Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına katılan Osimhen, sorunsuz işyeleyecek bir çark kurmak istediğini söyledi. 

Oluşturulacak bu sisteme göre Nijerya'daki altyapıda yetişen amatör futbolcular, İstanbulspor formasıyla profesyonel hayata ilk adımını atacak. Devamında Türkiye'de tecrübe kazanıp yıldızını parlatan genç yetenekler, İstanbulspor aracılığıyla da Avrupa'ya transfer olacak. 

Nijerya'da bir efsane olarak görülen Victor Osimhen'in Türkiye'ye dönüşünden sonra bu konuyla ilgili bazı somut adımları atabileceği belirtiliyor. 

İSTANBULSPOR'UN MEVCUT DURUMUNU KORUMASINI İSTİYOR

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, kümede kalma mücadelesi veriyor. 39 puanla 16. sırada bulunan sarı-siyahlı ekibin bu sezonki en büyük hedefi ise ligde kalabilmek.

Osimhen ve ekibinin de İstanbulspor'un mevcut durumunu korumasını istediği belirtiliyor.

