Hakan Fidan’dan yoğun telefon diplomasisi

Hakan Fidan’dan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeler kapsamında yürüttüğü telefon diplomasisi çerçevesinde Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin başta olmak üzere birçok ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerle ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan bölgedeki son gelişmelerle ilgili telefon diplomasisi yürütüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefon görüşmesi yaptı.

BAKAN FİDAN'DAN ART ARDA GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani, Bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran, bir savaş uçağı daha düşürdü
İran, bir savaş uçağı daha düşürdü
Burhanettin Duran’dan bina çökmesi sonrası başsağlığı mesajı
Burhanettin Duran’dan bina çökmesi sonrası başsağlığı mesajı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde İzzet Yıldızhan da gözaltında
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde İzzet Yıldızhan da gözaltında
İsrail Lübnan’da köprüyü hedef aldı
İsrail Lübnan’da köprüyü hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de komşularıyla bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de komşularıyla bayramlaştı
Skriniar'ı bekleyen büyük tehlike! Ünlü doktor açıkladı
Skriniar'ı bekleyen büyük tehlike! Ünlü doktor açıkladı
Trump’tan dikkat çeken açıklama: İran yok oldu!
Trump’tan dikkat çeken açıklama: İran yok oldu!
100 milyon TL’lik şok iddia! Muhittin Böcek davasında sarsıcı detaylar...
100 milyon TL’lik şok iddia! Muhittin Böcek davasında sarsıcı detaylar...
"Ne yazmış" derdine son! WhatsApp'tan devrim gibi yenilik
"Ne yazmış" derdine son! WhatsApp'tan devrim gibi yenilik
AK Partili Yayman CHP'ye yüklendi: Özgür Özel haddini bil!
AK Partili Yayman CHP'ye yüklendi: Özgür Özel haddini bil!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı