Hakan Fidan’dan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmeler kapsamında yürüttüğü telefon diplomasisi çerçevesinde Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin başta olmak üzere birçok ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerle ilgili yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan bölgedeki son gelişmelerle ilgili telefon diplomasisi yürütüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile telefon görüşmesi yaptı.

BAKAN FİDAN'DAN ART ARDA GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani, Bin Ferhan ve Pakistanlı yetkililerle görüşmelerinde "savaşı sona erdirmek üzere yürütülen çalışmalar" değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Erakçi, Abdulati, Kallas ve ABD'li yetkililerle görüşmelerinde "savaşı durdurmaya yönelik adımlar" ele alındı.