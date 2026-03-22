İran, bir savaş uçağı daha düşürdü

İran, ABD-İsrail savaşı sürerken güneyinde düşmana ait bir F-15 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduğunu açıkladı. Uçağın Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü belirtilirken, ABD ve İsrail cephesinden iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İran, ABD-İsrail savaşı devam ederken İran ordusu ABD ve İsrail savaş uçaklarını hedef alıyor.

F-15 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu." ifadeleri yer aldı.

HÜRMÜZ'DE KAYIPLARA KARIŞTI

Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" ifade edildi.

Öte yandan, ABD ve İsrail'den F-15 uçağının düşürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı.

F-35 VE F-16 DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İran, 19 Mart'ta ABD'ye ait bir F-35, dün de İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. ABD ordusu, İran tarafından hedef alınan F-35'in bölge ülkelerinden birindeki üsse "sert iniş" yaptığını öne sürmüştü. İsrail de dün bir F-16'nın İran'da hedef alındığını ancak hasar almadığını iddia etmişti.

