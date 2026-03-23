Hamas Heyeti'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya gelerek İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gazze’deki ateşkes sürecini değerlendirdi. Görüşmede saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması vurgulanırken, Hamas heyeti Türkiye’nin çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

HİÇBİR 'OLDU BİTTİ'YE İZİN VERİLMEYECEĞİ AKTARILDI

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldu bitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.

HAMAS HEYETİ'NDEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Kaynaklar Türkiye'nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.