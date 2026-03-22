İngiltere Lig Kupası Manchester City’nin

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City, Arsenal’ı 2-0 mağlup ederek 2025/26 sezonunun şampiyonu oldu.

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve soyunma odalarına 0-0 eşitlikle gidildi.

Manchester City'de Nico O'Reilly, 60. ve 64. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti.

Manchester ekibi bu sonuçla 2025/26 sezonunun İngiltere Lig Kupası şampiyonu oldu.

City, 9. kez kazandı

Manchester City, Lig Kupası finallerinde oynadığı on maçın dokuzunu kazandı; bu turnuvayı daha fazla kazanan tek takım ise 10 şampiyonlukla Liverpool.

City, 1974’te Wolverhampton'a kaybettikten sonra oynadığı son sekiz finalin tamamını kazandı.

Manchester City, 2018 Lig Kupası finalinde de Arsenal'ı mağlup etmişti.

2023'ten sonra Arsenal'ı ilk kez yendiler

Londra ekibiyle karşılaştığı son 6 maçta kazanamayan Guardiola'nın ekibi 2023'ten bu yana bu fikstürde ilk kez galip geldi.

Manchester City, rakibini son olarak 24 Nisan 2023'teki Premier Lig karşılaşmasında 4-1 mağlup etmişti.

İki takımda eksikler

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, hafta içinde Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetinin ardından kadroda dört değişikliğe gitti.

Savunmada Ruben Dias sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, yerine Nathan Ake forma giydi. Kalede James Trafford tercih edilirken, Gianluigi Donnarumma yedek kaldı. Nico O'Reilly ve Antoine Semenyo da ilk 11’de yer alırken; Rayan Ait-Nouri ve Tijjani Reijnders kadrodan çıkarıldı.

Arsenal cephesinde ise Eberechi Eze, hafta içindeki Bayer Leverkusen maçında yaşadığı sakatlık sonrası kadroya alınmadı; yerine Kai Havertz ilk 11’de başlarken, kalede Kepa Arrizabalaga görev aldı ve David Raya yedek kulübesinde yer aldı.