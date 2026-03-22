İsrail Lübnan’da köprüyü hedef aldı

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’ne hava saldırısı düzenledi. Litani Nehri üzerindeki köprünün bir kısmı yıkılırken, İsrailli yetkililer saldırının Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.

Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de komşularıyla bayramlaştı
Skriniar'ı bekleyen büyük tehlike! Ünlü doktor açıkladı
Trump’tan dikkat çeken açıklama: İran yok oldu!
100 milyon TL’lik şok iddia! Muhittin Böcek davasında sarsıcı detaylar...
"Ne yazmış" derdine son! WhatsApp'tan devrim gibi yenilik
AK Partili Yayman CHP'ye yüklendi: Özgür Özel haddini bil!
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 13 kişi yaralandı
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da düşen helikopterdeki şehitler için başsağlığı mesajı
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Acı haber geldi
Cenaze törenine katılmak için geldiler! 3 kardeş feci kazada hayatını kaybetti