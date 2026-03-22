İspanya’dan Orta Doğu gerilimine uyarı! Hürmüz Boğazı çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'da devam eden İran, ABD-İsrial savaşına ilişkin X sosyal paylaşım platformundaki hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

'İSPANYA HÜKÜMETİ, HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASINI TALEP EDİYOR'

Sanchez, "İspanya hükümeti, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve Orta Doğu'daki tüm enerji rezervlerinin korunmasını talep ediyor. Küresel bir dönüm noktasındayız. Daha fazla tırmanma, tüm insanlık için uzun vadeli bir enerji krizini tetikleyebilir. Dünya bu savaşın sonuçlarına katlanmamalı." ifadelerini kullandı.