Cenaze törenine katılmak için geldiler! 3 kardeş feci kazada hayatını kaybetti

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Ahmet Çakmak (52) idaresindeki hafif ticari araç, Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) ise Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ahmet ve Selahattin Çakmak ile Bülbül Düzgün'ün kardeş oldukları, bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kazada ölen kardeşlerin cenazesinin yarın defnedileceği belirtildi.