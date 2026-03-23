Motorine devasa zam geliyor litresi 80 TL'ye vuracak! Benzin de zamlanacak

İRAN savaşı ile yükselen petrol fiyatları Türkiye'de akaryakıta devasa zamlar getirdi. Tek kalemde yapılan en büyük zamlardan biri bu gece pompaya yansıyacak. Motorinin litre fiyatına 6 lira 58 kuruş zam var. Benzin zammı daha düşük olacak ve sadece 92 kuruş yansıyacak.

Abone ol

Türkiye’deki akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu gece yarısı itibariyle dev zam pompaya yansıyacak. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda yaklaşık 6.58 TL’lik benzinde ise 0,92 TL'lik bir zamş bekleniyor.

Bu zamla birlikte, motorin fiyatları Türkiye’nin doğusunda ilk kez 80 TL barajını aşacak.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorin ile benzin arasındaki fiyat makası 15 TL’ye kadar çıkacak. Batı illerinde motorin litre fiyatının 77–78 TL bandına, Doğu illerinde ise nakliye maliyetleriyle birlikte 80 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

EŞEL MOBİL BİTTİ

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ve zamların büyük kısmını sübvanse eden eşel mobil sisteminde kritik bir eşiğe gelindi. Motorin grubunda ÖTV kotasının dolması nedeniyle, artık gelen maliyet artışlarının neredeyse tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yapılan 5.76 TL’lik artışın sadece 58 kuruşu vergiden karşılanabilmiş, geri kalan miktar doğrudan etikete yansımıştı.

PETROL FİYATLARI 112 DOLARIN ÜZERİNDE

Dünya genelinde Brent petrolün varil fiyatının 112 dolar seviyesinde sabitlenmesi ve haftalık değer kazancının %9’u bulması, yerel piyasalardaki baskıyı artırdı. ABD-İsrail ekseni ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yarattığı belirsizlik, enerji maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.