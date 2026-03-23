Erdoğan'ın bayram dönüşü mesaisi yoğun, yeni yol haritası belirlenecek

Bayram dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun mesai bekliyor. Salı günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan, kurmaylarıyla Orta Doğu'daki savaşı ve ekonomik etkilerini masaya yatıracak. İç politikada ise Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemeler ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak. Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü ise il başkanlarıyla bir araya gelecek.

İç ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelerle birlikte Ramazan Bayramı dönüşü hükümeti yoğun mesai bekliyor. Bayramı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta 3 kritik toplantıya başkanlık edecek. Orta Doğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak.

Ramazan Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikadaki önemli gelişmelerle ilgili yoğun bir mesai yürütecek ve kritik toplantılara başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Orta Doğu'daki savaş ve bunun Körfez ülkelerine etkileri, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı ekonomik tedbirler ele alınacak.

İç politikada, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler ele alınacak; sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verecek.

AK Parti il başkanları ile yapacağı toplantıda, teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlar iletilecek.



KABİNEDE GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmayları ile birlikte Orta Doğu’da giderek şiddetlenen ve bölgesel savaşa evrilen gerilimi masaya yatıracak.

EKONOMİK TEDBİRLER MASADA

Özellikle İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Körfez ülkelerine etkileri ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar toplantının ana gündemi olacak. Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı alınacak ekonomik tedbirler ele alınacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ YOL HARİTASI KARARLAŞTIRILACAK

İç politikada ise en önemli başlık, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler olacak. İstihbarat birimlerinden gelen güncel raporlar doğrultusunda, sürecin bir sonraki aşamaya taşınması ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.

AK PARTİ TEŞKİLATINA STRATEJİK TALİMATLARI İLETECEK

Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Perşembe günü ise AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarını toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlarını iletecek.