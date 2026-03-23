AKOM’dan İstanbul’a yeni uyarı: Yağışlar kesiliyor ama sakın aldanmayın!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentin hava durumu raporunda önemli bir açıklamada bulundu. Haftaya serin ve yağışlı bir başlangıç yapan İstanbul'da, gökyüzü iki günlüğüne açsa da bu durum yanıltıcı olmasın; sağanak yağışlar hafta sonuna doğru kuvvetlenerek geri dönecek.
İstanbul’da geçtiğimiz hafta poyrazın sert esintisiyle hissedilen kış soğukları ve yağışlı hava, yeni haftada da şehri terk etmiyor. Termometreler birkaç derece yükseliş sinyali verse de gri bulutlar ve sağanak geçişleri, ilkbaharın güneşli günlerine henüz geçit vermiyor. Megakentte bahar havası, yağmurlu ve kapalı gökyüzünün gölgesinde bir kez daha ertelenmiş oldu.
Güneşli havayı bekleyen İstanbul, 2 gün dışında Mart ayını sağanak yağışla kapamaya hazırlanıyor.
İSTANBUL'U TARİH VEREREK UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23 Mart 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
İstanbulluları rüzgar ve yağış konusunda uyaran AKOM, hafta boyunca gökyüzünün kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, kuzeyli (Poyraz) yönlerden esen rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde seyredeceği ifade edildi.
"İstanbul'da yeni hafta boyunca havada kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir."
İstanbul Yeni haftaya yağmurla merhaba diyen İstanbul, AKOM'un paylaştığı verilere göre bugün gün boyu etkili olan yağışla tamamlayacak. Yağış 24 Mart Salı günü de devam edecek. Salı günü termometreler en düşük 7, en yüksek 11 dereceyi gösterecek ve metrekareye 1 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.