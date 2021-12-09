BIST 2.030
DOLAR 13,76
EURO 15,59
ALTIN 789,42
HABER /  SAĞLIK

DSÖ'den Omicron açıklaması! Hastalık hafif mi geçiyor?

DSÖ'den Omicron açıklaması! Hastalık hafif mi geçiyor?

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının, deltaya göre daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu açıkladı. Kesin hükme varmak için erken olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, hükümetleri bireysel önlemler almaya davet etti.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Omicron varyantının şimdiye kadar 57 ülkede tespit edildiğini, bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.

NTV'de yer alan habere göre Omicron'un küresel yayılımı ve çok sayıda mutasyonu da dahil olmak üzere belirli özelliklerinin, "salgının seyri üzerinde büyük bir etki oluşturabileceğinin" düşünüldüğünü aktaran Ghebreyesus, "Bu etkinin tam olarak ne olacağını kestirmek henüz mümkün değil." dedi.

"Deltaya göre daha hafif olduğuna dair kanıtlar var"

Ghebreyesus, Omicron'un halen dünyadaki hakim olan Delta varyantına göre daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu belirterek, bu konuda kesin bir hükme varmak için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

Salgında rehavetin daha fazla can ve mal kaybına yol açacağı uyarısını yapan Ghebreyesus, "Eğer ülkeler hastaneler doluncaya kadar beklerse, çok geç olacak. Beklemeyin. Şimdi harekete geçin. Her hükümet ve her birey (Covid-19'a karşı) sahip olduğumuz tüm araçları hemen şimdi kullanmalıdır." çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, tüm ülkelerde Covid-19 aşı çalışmalarının hızlandırılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Lütfen, mümkünse aşınızı olun. Şu anda Delta'dan hayat kurtarabiliriz. Omicron'un şu anda küresel bir kriz haline gelmesini önleyebiliriz ve diğer varyantların ortaya çıkmasını engelleyebiliriz. Bu virüs değişiyor, ancak ortak kararlılığımız değişmemeli."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kovid-19 aşıları ile ilgili bomba araştırma! 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNtech yüzde 99 antikor oluşturdu
Foto Galeri Kovid-19 aşıları ile ilgili bomba araştırma! 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNtech yüzde 99 antikor oluşturdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AGİ 2022 ne kadar olur zamlı ocak ayı AGİ 2022 tablosu
AGİ 2022 ne kadar olur zamlı ocak ayı AGİ 2022 tablosu
İngiltere'de 'utanç verici' şakalar istifa getirdi! Görüntüler basına sızdırılmıştı
İngiltere'de 'utanç verici' şakalar istifa getirdi! Görüntüler basına sızdırılmıştı
İYİ Parti ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışıyor 2 isim özellikle istenmiyor
İYİ Parti ve CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışıyor 2 isim özellikle istenmiyor
Arif Arslan eşi kimdir kaç çocuğu var? Arif Arslan çocukları kaç tane?
Arif Arslan eşi kimdir kaç çocuğu var? Arif Arslan çocukları kaç tane?
Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
Otomobil uyanıkları "İkinci el sıfır araç" satıyor! Ortak hareket ediyorlar
Otomobil uyanıkları "İkinci el sıfır araç" satıyor! Ortak hareket ediyorlar
Erzurum'da meraklı hurdacı evine götürdü patlama meydana geldi
Erzurum'da meraklı hurdacı evine götürdü patlama meydana geldi
Arif Arslan öldü mü neden öldü hastalığı nedir? Arif Arslan kimdir?
Arif Arslan öldü mü neden öldü hastalığı nedir? Arif Arslan kimdir?
ABD Senatosu Biden'ın aşı zorunluluğunu iptal etti
ABD Senatosu Biden'ın aşı zorunluluğunu iptal etti
Chelsea ile adı anılıyordu Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İspanya'dan sürpriz teklif
Chelsea ile adı anılıyordu Fenerbahçeli Attila Szalai'ye İspanya'dan sürpriz teklif