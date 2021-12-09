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Arif Arslan eşi kimdir kaç çocuğu var? Arif Arslan çocukları kaç tane?

Arif Arslan eşi kimdir kaç çocuğu var? Arif Arslan çocukları kaç tane?

Sevilen ilahiyatçı, yazar Arif Arslan hayatını kaybetti, ölüm haberi başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzdü. Arif Arslan'ın ölüm nedeni kanser olarak açıklandı. Bir süredir kanser ile savaşan İlahiyatçı Arif Arslan 68 yaşındaydı. Aslen Antalyalı olan Arif Arslan'ın eşi ve çocukları kimdir?

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Birçok televizyon programına çıkan, ünlü İlahiyatçı Arif Arslan 68 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser ile savaşan Arif Arslan, aslen Antalya doğumlu. Peki araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserleri olan Arif Arslan'ın eşi ve çocukları kimdir?

Peki İlahiyatçı yazar Arif Arslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Arif Arslan öldü mü, neden öldü? İşte o soruların cevapları...

Arif Arslan kimdir: İlahiyatçı yazar Arif Arslan  12 Haziran 1957 tarihinde Antalya, Güçlüköy'de dünyaya geldi. 1969 yılında ilkokulu tamamlayan Arslan, sonrasında ise iki yıl Arapça ve Kur'an eğitimi aldı. 1977 yılında Antalya İmam-Hatip Lisesi, daha sonra da 1981 yılında İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Öğretmenlik mesleğinin yanı sıra yazarlık da yapan Arslan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitapları ile Sosyal, Kültürel ve Dini konularda kitaplar yazdı.

2001-2004 yılları arasında Eğitim Psikolojisi üzerine Mastır, 2004-2009 yılları arasında da genel psikoloji üzerine doktora yapan Arslan, özellikle Ruhsal ve Parapsikoloji konularında çalışma ve araştırmalarda bulundu.

Şiir yazıları da bulunan Arslan,  Yazarın yayınlanmış telif, araştırma, şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler vermiştir. Şiir ve ders kitapları olmak üzere çeşitli eserler verdi.

Arif Arslan neden öldü: Bilig ve birikimiyle birçok kesim tarafından sevilen isim Arif Arslan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Arif Arslan'ın cenazesi hakkında yakınları, ikindi namazına müteakip Ayazağa Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

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