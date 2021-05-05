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Dorukhan Toköz ile Bahar Şahin aşk yaşıyor! Önce paylaştı, sonra sildi

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Güzel oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yayınladığı pozla Beşiktaşlı milli yıldız Dorukhan Toköz'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kısa sürede gündem olan oyuncu, paylaşımını hemen sildi.

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ta forma giyen ve transferin gözde isimlerinden Dorukhan Toköz'ün, Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

24.yaşını kutlayan güzel oyuncu Bahar Şahin, Dorukhan Toköz ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Ancak Bahar Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Güzel isim bir süre sonra ise Instagram hesabını kapattı.

Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin ilişkilerinin yeni başladığı kaydedildi.

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