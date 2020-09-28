BIST 1.129
DOLAR 7,74
EURO 9,00
ALTIN 463,07
HABER /  EKONOMİ

Dolarda yüksek seviyeler! Gece yarısı 7.8'i gördü

Piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar/TL gece saatlerinde 7.8'e yükseldikten sonra bu sabah güne 7.7'nin hemen altında başladı.

Abone ol

Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7.51'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7.8'in üzerini gördü.

Dünya.com'un aktardığına göre, illikit piyasada yaşanan hareketlilik sonrası, sabah saatlerinde kur 7.67-7.69 düzeyinde dengelendi. Gece yarısı yaşanan yükselişte dolar/TL 7.8569'a kadar tırmandı.

Dövizde son durum

Altın fiyatlarında yükseliş

Altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselişle 1.861 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri ise yatay seyrederek 1.865 dolarda işlem gördü.

Petrolde düşüş 

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının enerji talebindeki toparlanmaya dair umutları kırmasıyla düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 41.69 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.5 kayıpla 40.04 dolara düştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri En çok ihracat yapan şirketler belli oldu: Zirvede bakın kim var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Acun Ilıcalı'dan "Ne sıfatla orada?" diyen Ahmet Çakar'a: Hocama hiç yakışmadı
BDDK Aktif Rasyosu değerini düşürdü! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
MHP’li Erkan Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Azerbaycan’ tepkisi! Bu tweet sade suya tirit
Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Fatih Nurullah müritlerine mektup gönderdi
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu paylaşımı: Yorumsuz...
AK Parti yaptırdığı son anketi açıkladı! DEVA ve Gelecek Partisi'nin oy oranı kaç çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Songül Karlı aslen nereli kaç yaşında oğlunun babası kim?
Kocaeli'den iğrenç haber! İş ilanı verip başvuran genç kızlara tacizde bulundu
Bu yıl uygulanacaktı! Okullarda gıdada logoya pandemi engeli
Halkın Kurtuluş Partisi'den Ermenistan'a kınama mesajı ! Azerbaycan'ın yanındayız
Gaziantep'te yine ceza yağdı! Maske ve mesafe...
Anne Kart nasıl alınır nereye başvuru yapılır online işlem
Yorumlar 2 yorum