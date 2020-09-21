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Dolar ve Euro haftaya tarihi rekorla başladılar! Piyasada son durum ne?

Dolar ve Euro haftaya tarihi rekorlar kırarak başladı. Dolar 7.5985 lirayı görürken, Euro ise 9 liranın üzerine çıktı. Pisayada son durum ne? Altın kaç lira?..

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Dolar/TL yeni haftaya hızlı başladı. Kur 7.5985 ile rekor kırarken, euro 9 TL'nin üzerine çıktı. Piyasada haftanın en önemli verisi Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Öte yandan Yunanistan ve Avrupa Birliği ile yaşanan Akdeniz'deki gerilim de yakından izleniyor.

Dolar/TL 7.5985’i görerek rekor seviyeye çıkarken, Euro/TL de günün ilk saatlerinde 9 TL’nin üzerine çıktı ve rekorunu yeniledi. Gram altın ise 475 TL seviyesinde güne başladı.

Saat 08:55 itibariyle piyasada son durum: Sabahın ilk dakikalarında 8 liraya dayanan dolar biraz düştü ve 7.56 lira seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 9 ira sınırını aştıktan sonra 8.98'e geriledi. 

Merkez faiz artırır mı?

Haftanın en önemli verisi perşembe günü Merkez Bankası tarafından açıklanacak. Piyasada TCMB'nin bu hafta politika faizinde artış yapması ana beklenti değil. Bankanın TL'deki değer kaybını daha çok mevcut sıkılaştırma adımlarıyla sınırlamaya çalışması bekleniyor. Bir bankanın Hazine yetkilisi, “TCMB'nin enflasyonu frenlemek adına ne yapması lazım dersek politika faizini kesinlikle artırması gerekiyor. Ancak son yatırımcı toplantısında iç ve dış belirsizlikler nedeniyle TCMB politika faizi yerine likidite adımlarını tercih ettiğini söyledi” dedi.

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