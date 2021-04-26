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Doğu Perinçek'e göre Doğu Türkistan'da zulüm yokmuş!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına katıldı.

Geçtiğimiz hafta Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin Doğu Türkistan’a yardım edememesinin nedeninin Doğu Perinçek olduğunu söyledi. Hadi Özışık kendisine bu iddiayı yöneltince Perinçek: "Hayır bu tamamen Erdoğan’ın düzgün ve doğru siyasetinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Gürkan Hacır’ın Doğu Türkistan’da zulüm var mı sorusuna ise; "hayır yalan Çin mezalimi yoktur" yanıtını verdi. 

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