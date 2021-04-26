Dünya bu olayı konuşuyor! İzleyenleri şaşkına döndü: Şu anda elim çok acıyor

Amerikan Kolej Beyzbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde Texas Tech ile West Virginia arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler, çok ilginç bir ana şahitlik etti.

Texas Tech ile West Virginia arasındaki NCAA Baseball ligi maçının spikeri olan Geoff Haxton, anlatım yaptığı sırada vurulan bir beyzbol topunu tek eliyle yakaladı. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dünyanın gündemine oturdu. Yakalayış sonrası sakinliğini koruyan Geoff Haxton; "Şu anda elim çok acıyor" demekle yetindi.