BIST 1.365
DOLAR 8,31
EURO 10,06
ALTIN 475,49
SPOR

Dünya bu olayı konuşuyor! İzleyenleri şaşkına döndü: Şu anda elim çok acıyor

Amerikan Kolej Beyzbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde Texas Tech ile West Virginia arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler, çok ilginç bir ana şahitlik etti.

Texas Tech ile West Virginia arasındaki NCAA Baseball ligi maçının spikeri olan Geoff Haxton, anlatım yaptığı sırada vurulan bir beyzbol topunu tek eliyle yakaladı. Bu anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra dünyanın gündemine oturdu. Yakalayış sonrası sakinliğini koruyan Geoff Haxton; "Şu anda elim çok acıyor" demekle yetindi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana’da 'çocuk gelin' kavgası kamerada
Burak Yılmaz'ın golünden sonra spiker sevinçten çıldırdı
Antalya'da neşterle bir anda boğazını kesti! Sebebi ise şok etti: Kanallara çıkayım da...
Kağıthane'de kasklı ve yumruklu kavga kamerada
Kefaret 24. bölüm fragmanı
Teşkilat 9. bölüm fragmanı
Savaşçı 103. bölüm fragmanı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 26. bölüm fragmanı
Yorumlar