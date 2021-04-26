Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor. Zoom ile Diyarbakır'dan bağlanan 3 kız kardeş, Hatipoğlu'na '10 yıldız babam bize babalık yapmıyor. Biz babamıza hakkımızı helal etmezsek günaha girer miyiz?' sorusu üzerine Nihat Hatipoğlu hüzünlendi.

''Babanız size babalık yapmıyor, sizi üzüyor. Babanız günaha girer. Onun evlatları üzerinde görevi var. Görevlerinden birisi size güzel bir isim vermesi, doğumunuzdan sonra size helal rızık yedirmesi, size bakması, problemlerinizde yanınızda olması, evlendirene kadar size bakması, babanın sırtında görevdir. Bunlar yapmadığı zaman Allah katında sorumlu olur babanız. Anneler babalar her zaman haklıdır diye bir şey yok. Adalet ahiret aleminde onlara da hesap soracak. Yani ahirette Peygamberler bile sorgulanacak. Babamız, annemiz, biz kim oluyoruz. Hakkınızı helal etmeyebilirsiniz. Bana sorarsanız helal edin. Ben hocayım. Güzellik esenlik benim gönlümden geçen ama karar sizim.''