Meme kanserine yakalanan Şimal saçlarını kazıdı

Şimal, saçlarını kazıttığı anları paylaştı, ünlü şarkıcı yeni yaşını kutladı. Paylaşımında takipçilerine söz verip onlara seslenen Şimal, 'Mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz haftalarda meme kanserine yakalandığını duyururken saçlarını kazıttığı anları takipçileri ile paylaşmıştı. Şimal'in meme kanserine yakalanması hayranlarını ve yakınlarını derinden sarsarken genç şarkıcının güçlü duruşu herkese umut verdi.

Şimal, yeni yaşını kutlarken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Şimal, şu ifadeleri kullandı:

'Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. Dm den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatleri beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah.''