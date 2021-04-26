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Aleyna Tilki'nin intihar yanıtından çok dudakları gündem oldu

Sosyal medyada takipçileriyle buluşan Aleyna Tilki'nin, bu kez şişkin dudakları dikkatlerden kaçmadı. 20 yaşındaki şarkıcının konuşmakta zorluk çekmesi intihar açıklamasının da önüne geçti.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, sosyal medyada soru-cevap yaptı. Amy Winehouse, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Jim Morrison gibi efsaneler 27 yaşında ölmüştü. Bir kısmı intihar etmişti. Aleyna Tilki’ye bir takipçisi ‘27’ler Kulübü’ olarak bilinen bu isimleri ima ederek bir yorum yaptı.

Ünlü şarkıcı, "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" yorumuna şu cevabı verdi:

"Zannediyorlar ki insanların beynine şöhret zarar veriyor ve kafayı kırıyorlar. Hayır, şöhret bazen insanlara değer önceliklerini unutturur. Eğer değer önceliklerini unutursan böyle şeylere başvurursun."

Aleyna Tilki'nin yanıtından çok görüntüsü gündem oldu. Daha önce de estetik yaptırdığı konuşulan şarkıcının şişkin dudakları yüzünden konuşmakta güçlük çekmesi esprileri beraberinde getirdi.

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