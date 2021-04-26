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İstanbul'da 'abi gelin, oyun var' deyip çağırdı! Hayatının hatasını yaptı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da hafta sonu kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenledi. Baskın sırasında şahısların sivil polisleri “Abi gelin, oyun var” diyerek çağırdıkları öğrenildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına kurallara uymayan kişilerin toplandıkları kıraathaneleri denetlendi. Kıraathanelerde toplanan şahısların sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarını hiçe sayması pes dedirtti.

Denetim yapan polisler hıncahınç insan dolu Gürsel Mahallesi'nde ihbar üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelin Sokak üzerindeki kıraathanede yapılan denetimde “Abi gelin. Oyun var içeride" diyerek polisleri adrese davet etti. Polislerin girdiği adreste 8 kişinin içeride olduğunu ve yuvarlak masa etrafında oturan dört kişinin kumar oynadığını tespit edildi. Masa üzerinde ise 550 lira kumar parası ve iskambil kağıtları ile oyun pulları muhafaza altına alınırken, 8 kişiye idari para cezası uygulandı. Yasa dışı kumar oynayan dört kişi ise gözaltına alındı.

Kural tanımazlarsa 228 bin 954 lira ceza
Öte yandan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde denetlenen 4 adreste sokağa çıkma kısıtlamasını, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını ihlal eden 66 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 228 bin 954 lira idari para cezası uyguladı. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan 4 mekan da Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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