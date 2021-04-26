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DÜNYA

'Doğum sancısı var' deyip çağırdı! Gerçeği öğrenince şok oldu

Demirören Haber Ajansı

ABD'de Mike Matthews adlı kişi,​ itfaiye ekipleri ve hamile arkadaşıyla sahte acil durum planlayarak, sevgilisine sokak ortasında evlilik teklifinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kenti sokaklarında hareketli ve romantik saatler yaşandı. Mike Matthews adlı kişi, Lenox Hill Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Birimleri’nde görevli kız arkadaşı hemşire Amy Marshall’a evlenme teklif etmek için New York İtfaiye Departmanı ile işbirliği yaptı. Matthews ve New York İtfaiye Departmanı sahte bir acil durum planı oluşturdu.  Matthews'ın hamile arkadaşı sokakta doğum sancısı var gibi davrandı. Evlilik teklifi planının bir parçası olan New York İtfaiye Departmanı'na bağlı itfaiye ekipleri olay yerine geldi. 

 Matthews kız arkadaşının olay yerine gelmesini sağlamak için hamile arkadaşının sancı numarası yaptığı anlara ait görüntüleri gönderdi. Olay yerine gelen Amy Marshall, heyecan ile sancılı takliti yapan hamile kadına yardım ettiği sırada sürprizle karşılaştı. Matthews, kız arkadaşı Marshall'ın önünde diz çökerek, elindeki yüzükle evlenme teklifinde bulundu.


Teklife 'Evet' dedi
Kameraların kayıtta olduğu olayın karşısında şoka uğrayan Marshall teklife 'Evet' dedi. Yerel medyaya konuşan Mike Matthews, planın işe yaradığını ifade ederek, "Bu planın başarıyla ulaşması en mümkün fikir geldi" dedi. Matthews,kız arkadaşına teklifte bulunduktan sonra destekleri nedeniyle itfaiye görevlilerine yemek ısmarladı.

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