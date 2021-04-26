Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Gürkan Hacır ile Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun iddialarına cevap veren Perinçek, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyacağını açıkladı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olması gerektiğini belirtti. İyi Parti lideri Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu için "Allah onları Türkiye'nin başına bela etmesin" yorumunu yapan Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da başarılı bulmadığını söyledi.