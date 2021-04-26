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Komandolar teröristlerin inine girdi çift girişli mağara tahrip edildi o anlar kamerada

Irak kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarında ele geçirilen çift girişli bir mağara komandolar tarafından tahrip edildi.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor.

Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi.

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