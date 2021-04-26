Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Perde Arkası programında Ahmet Davutoğlu'na mal varlığı ile cevap verdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hakkındaki sözleri olay oldu. Perinçek, Davutoğlu ile Hadi Özışık röportajı sonrasında adeta meydan okudu ve gel konuşalım dedi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Perinçek arasında ticari ilişki olduğunu dile getirmiş ve "Erdoğan'ın kankası" demişti Perinçek için.. Doğu Perinçek Hadi Özışık ve Gürkan Hacır'ın sorularını cevapladı ve Davutoğlu'nun iddialarına mal varlığını açıklayarak cevap verdi. Doğu Perinçek Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun iddialarına cevap verdikten sonra, Erdoğan'la ticari ilişkisinin olmadığını belirtti..